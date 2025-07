Raoul Bova e Rocio è davvero finita? Quelle voci sulla tentatrice

Dopo dodici anni di amore, sarebbe giunto al capolinea il rapporto tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La notizia arriva da un'indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di una separazione avvenuta in modo sereno, senza tradimenti o tensioni evidenti. Secondo quanto riportato, i due avrebbero già affidato ai rispettivi legali la gestione della separazione: dalla tutela delle figlie Luna e Alma fino alla divisione del patrimonio condiviso. Ma nelle ultime ore alla vicenda si è aggiunto un nuovo elemento. Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast "Falsissimo", ha anticipato un retroscena clamoroso che potrebbe cambiare completamente la narrazione della rottura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Raoul Bova e Rocio, è davvero finita? Quelle voci sulla "tentatrice"...

In questa notizia si parla di: raoul - bova - rocio - davvero

Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…” - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta si lascia andare a confessioni inedite su Don Matteo, Raoul Bova e il suo lato più nascosto.

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

«Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto» - I l grande pubblico la conosce come la perpetua Natalina in Don Matteo. Ma a Nathalie Guetta questo ruolo sta un po’ stretto.

Raoul Bova e Rocio Morales, è davvero finita? La rivelazione su chi dei due avrebbe preso la decisione >> https://buff.ly/deD9IgE Vai su Facebook

La storia d'amore tra i due attori sembra essere davvero... Vai su X

Raoul Bova, l'estate senza Rocio Morales: lui vita da single, lei vola in Sardegna con le figlie; Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales stanno davvero per separarsi? Ecco come stanno le cose; Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, è di nuovo aria di crisi: separazione in vista?.

Raoul Bova e Rocio, è davvero finita? Quelle voci sulla "tentatrice"... - Dopo dodici anni di amore, sarebbe giunto al capolinea il rapporto tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Segnala iltempo.it

Raoul Bova e Rocío: è davvero finita! La verità dietro la separazione dopo 12 anni d'amore - Secondo Gabriele Parpiglia, la coppia avrebbe deciso di dirsi addio dopo mesi di silenzi e incomprensioni. Scrive alfemminile.com