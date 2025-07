Ragazzina di 12 anni esce dall' hotel e si perde per le strade di Roma

È uscita dall'albergo e si è persa per le strade di Roma. Attimi di paura in zona San Pietro venerdì mattina, per la scomparsa improvvisa di una turista di 12 anni di età , proveniente dalla Cambogia, che si era allontanata dall'hotel in cui alloggiava, senza dire nulla alla famiglia.La ragazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

