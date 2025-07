Quattro barche in secca tre incidenti nautici con un ferito | bilancio della notte del Redentore

I vigili del fuoco al lavoro durante i festeggiamenti del Redentore e nella notte: positivo il bilancio della manifestazione con centomila persone, diversi i soccorsi a persone e barche in difficoltà , nessuna grave emergenza. Gli uomini del 115 hanno prestato assistenza a 4 barche finite in secca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

