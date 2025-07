Presidio per Francesca Albanese a Roma | Basiti si applichi la protezione diplomatica

A Roma, in Piazza Santi Apostoli nel centro storico, si è tenuto un presidio in solidarietĂ a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, presa di mira dalle sanzioni degli Usa e di Israele dopo aver pubblicato un report sulle condizioni umanitarie a Gaza. “La migliore cittadina italiana che abbiamo nel mondo, rappresentante per i territori occupati palestinesi, fa un report e scopre tutta l’economia privata e pubblica che gira attorno al genocidio a Gaza, evidenziando il guadagno sulla pelle dei palestinesi, viene sanzionata da Trump e nessuno si schiera a suo favore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presidio per Francesca Albanese a Roma: “Basiti, si applichi la protezione diplomatica”

Medio Oriente, presidio in solidarietà a Francesca Albanese a Roma - (LaPresse) L’associazione Sanitari per Gaza scende in pizza a Roma in solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati in Medio Oriente, colpita da sanzioni da parte degli Stati Uniti d’America.

PRESIDIO PER LA PALESTINA ? Martedì 15 luglio, h. 15:00-18:00 Via San Nicola de’ Cesarini (Largo Argentina) Roma STOP AL GENOCIDIO IL COMUNE DI ROMA COSA FA? Il genocidio continua nella Striscia di Gaza, come continua la pulizia etnic Vai su Facebook

A Roma l’opera di Harry Greb in sostegno di Francesca Albanese - ROMA – Un ritratto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, e sotto la grande scritta in blu “Nobel”. Segnala dire.it