Precipita per sei metri mentre sale la ferrata

Momenti di paura questa mattina, domenica 20 luglio, a Faedo. Una donna austriaca del 1968 è caduta per da sei metri di altezza mentre risaliva la ferrata del Rio Secco a Cadino, in un punto in cui non era assicurata. A chiamare il numero unico di emergenza 112, verso le 9.30, è stato un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

