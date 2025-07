Precipita durante escursione nel vallone dell’Arma | morto 21enne

Doveva essere una breve passeggiata in montagna quella di Gioele Fortina, 21 anni, residente a Savigliano, nel Cuneese. Un’escursione in solitaria verso il vallone dell’Arma, nel comune di Demonte, dopo aver salutato la famiglia. Gli stessi familiari che hanno dato l’ allarme in serata, quando il buio è sceso e il ragazzo ancora non aveva fatto rientro a casa. Le prime ricerche giĂ nell’immediato grazie al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontes e, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, poi lo stop per notte. Riprese all’alba, il corpo ormai senza vita è stato individuato alla base di un salto di roccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

