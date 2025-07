Polveri a Prisciano il sindaco Stefano Bandecchi | blocco dell’acciaieria o evacuazione del quartiere

Polveri, inquinamento e caos politico: scontro sulla situazione di Prisciano. "Imprigionato" da anni sotto le polveri dell'acciaieria, il quartiere torna alla ribalta della cronaca dopo che il comitato della zona ha rilanciato via social alcune immagini che mostrano la importante presenza di.

Tornano le “polveri“ a Prisciano. Comitato dei residenti in trincea - Le segnalazioni si susseguono da giorni: le “polveri di Prisciano“ tornano, come accade più o meno da quarant’anni, a far proccupare i residenti del quartiere a ridosso dell’ Acciaieria.

Allarme “polveri“ a Prisciano. Bandecchi al contrattacco: "Valuto di bloccare l’Ast" - TERNI Le segnalazioni si ripetono e la preoccupazione dei residenti aumenta. Sono le “nubi“ che, come testimoniano video e foto che rimbalzano sui socia, si alzano dalla fabbrica in particolare di notte, a guastare il sonno dei residenti di Prisciano che si confrontano da decenni con la questione inquinamento senza che sia data loro una soluzione efficace e sicura per la loro salute, nonostante i tentativi fatti.

Il sindaco Bandecchi duro sulla questione delle polveri a Prisciano: "Basta chiacchiere Potrei fermare le Acciaierie" - Il sindaco Stefano Bandecchi ha dato l'affondo sulla questione delle polveri a Prisciano. Segnala corrieredellumbria.it

