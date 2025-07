Più spesa e meno revisioni Il Pnrr visto dalle spa italiane

Il Pnrr avanza e per le grandi aziende italiane, le spa, è tempo di tirare le prime somme. L’Ufficio studi di Assonime ha presentato la sintesi semestrale dello stato di attuazione del Piano. Ebbene, nonostante le risorse Pnrr trasferite all’Italia abbiano ormai raggiunto i 140 miliardi (il 72% del totale), “la spesa avanza con difficoltà: solo il 34% delle risorse è stato utilizzato, con forti disomogeneità tra le missioni. Tale situazione richiede uno sforzo significativo da parte di tutti i soggetti coinvolti”, spiega l’associazione delle spa italiane. “È plausibile che i provvedimenti adottati dal governo nel dicembre scorso per velocizzare il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori abbiano favorito un’accelerazione della spesa, ma tali risultati non sono ancora pienamente rilevabili nei dati disponibili. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Più spesa e meno revisioni. Il Pnrr visto dalle spa italiane

