Pescara festa finisce in violenza | famiglia rom aggredisce il titolare di un locale

Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in un episodio di violenza. Un compleanno celebrato venerdì sera allo stabilimento balneare Palm Beach, nei pressi di piazza Primo Maggio, si è concluso con un’ aggressione brutale ai danni del figlio del titolare del locale, un uomo di 44 anni, colpito al volto con una bottiglia e trasportato d’urgenza in ospedale. La ricostruzione. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il tavolo era stato prenotato da una famiglia di etnia rom residente a Pescara. La festa è proseguita senza particolari problemi fino alla mezzanotte, quando – in concomitanza con l’arrivo della torta e del brindisi – dal gruppo sono stati lanciati alcuni fuochi d’artificio verso la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pescara, festa finisce in violenza: famiglia rom aggredisce il titolare di un locale

