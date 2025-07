Per salvare le valli investimenti e servizi di qualità | Le Orobie non sono periferia serve un nuovo modello di sviluppo

Clusone. Grande partecipazione per un confronto costruttivo sabato 19 luglio a Clusone in occasione degli Stati Generali delle Orobie promossi dal Partito Democratico di Bergamo. L’iniziativa si è svolta nella cornice della Sala Legrenzi e ha visto la presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini delle valli bergamasche. L’obiettivo? Costruire una nuova visione politica per il futuro del territorio montano. La giornata si è articolata in momenti di analisi, gruppi di lavoro tematici (artigianato e impresa, servizi, cultura, turismo, agricoltura, enti locali) e conclusioni condivise che hanno posto al centro lo sviluppo sostenibile, l’inclusione e la valorizzazione delle risorse locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per salvare le valli investimenti e servizi di qualitĂ : “Le Orobie non sono periferia, serve un nuovo modello di sviluppo”

