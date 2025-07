Parolin smentisce Leone XIV | cosa sta succedendo in Vaticano

Uno strano incidente diplomatico tutto interno al Vaticano sembra suggerire l’esistenza di due linee contrapposte della Santa Sede sul Medio Oriente. Da un lato le parole di Papa Leone XIV – che aveva indicato al premier dello Stato ebraico Benjamin Netanya hu «l’urgenza di proteggere i luoghi di culto e soprattutto i fedeli e tutte le persone in Palestina e Israele» - e del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che al Corriere della Sera si era detto certo che «la Chiesa non è un “target”». Entrambi impegnati non solo per il cessate il fuoco, ma perla fine della guerra a nella Striscia, e allo stesso tempo prudenti sull’attribuzione delle responsabilità per l’uccisione di tre persone nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

