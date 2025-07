Papa Leone XIV ai giornalisti | Il mondo non sopporta più la guerra

"Dobbiamo dialogare e lasciare le armi. Il mondo non sopporta più la guerra, dobbiamo pregare e avere fiducia in Dio". Lo ha detto papa Leone lasciandosi intervistare dai giornalisti nall'uscita dalla messa nella cattedrale di Albano. Su Gaza, "abbiamo insistito sulla necessità di proteggere i luoghi sacri - ha aggiunto - e lavorare insieme in questo senso, lasciare tanta violenza e tanto odio". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone XIV ai giornalisti: "Il mondo non sopporta più la guerra"

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

