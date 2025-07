Pallanuoto Settebello eliminato ai Mondiali contro la Grecia

Niente da fare per il Settebello che, ai quarti, è stato eliminato dalla Grecia dai mondiali di pallanuoto: una sconfitta dura da incassare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pallanuoto, Settebello eliminato ai Mondiali contro la Grecia

In questa notizia si parla di: pallanuoto - settebello - eliminato - mondiali

Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi - A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

Pallanuoto, grande appuntamento a Napoli: il 'Settebello' sfida la fortissima Ungheria alla Scandone - Nuovo grande appuntamento sportivo a Napoli. Lunedì 9 giugno, alle ore 20.15, l'Italia della pallanuoto affronterà la fortissima nazionale ungherese alla piscina Scandone nella prima tappa del cammino di avvicinamento ai campionati mondiali di Singapore del luglio prossimo, dove il 'Settebello'.

Il Settebello di Alessandro Campagna ha perso 17-11 (6-3, 3-1, 4-4, 4-5) con la Grecia nei quarti di finale dei mondiali di pallanuoto, venendo eliminato. Gli ellenici si sono così qualificati alle semifinali del torneo a Singapore. #ANSA Vai su X

Settebello travolto ai quarti: 17-11 della Grecia; Mondiali pallanuoto: Grecia vince 17-11, Settebello eliminato; Mondiali pallanuoto, Settebello travolto ai quarti e eliminato.

Mondiali pallanuoto: Grecia vince 17-11, Settebello eliminato - 5) con la Grecia nei quarti di finale dei mondiali di pallanuoto, venendo eliminato. Riporta ansa.it

Pallanuoto, l’Italia crolla ai mondiali: 17-11 per la Grecia - (askanews) – Settebello sconfitto duramente ed eliminato ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto a Singapore, così come avvenuto per le donne. Come scrive askanews.it