Moto3 Rueda domina a Brno Foggia lotta per il podio ma chiude 5°

Lo spagnolo allunga nel Mondiale dopo una prestazione maiuscola. Alle sue spalle si piazzano i connazionali Quiles e Munoz. Bene Dennis. Giornata difficile per il poleman Pini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto3, Rueda domina a Brno. Foggia lotta per il podio, ma chiude 5°

In questa notizia si parla di: moto3 - rueda - domina - brno

LIVE Moto3, GP Francia 2025 in DIRETTA: Rueda vince e allunga nel Mondiale, dietro Kelso e Munoz - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.

Moto3, Rueda domina a Jerez e firma uno storico Grand Chelem. Primo lampo di Guido Pini - Josè Antonio Rueda chiude in bellezza un weekend da urlo e vince in solitaria il Gran Premio di Spagna 2025, quinto round della stagione per il Mondiale Moto3.

LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Rueda aumenta il ritmo, Pini resta ottavo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.

Moto3, Rueda domina a Brno. Foggia lotta per il podio, ma chiude 5°; Moto3 GP Repubblica Ceca 2025, gara: domina Rueda a Brno davanti a Quiles e Munoz. Foggia 5; Moto3, GP Spagna a Jerez: Rueda domina le Pre-qualifiche. Risultati e tempi.

Moto3, Rueda domina a Brno. Foggia lotta per il podio, ma chiude 5° - Lo spagnolo allunga nel Mondiale dopo una prestazione maiuscola. gazzetta.it scrive

Moto3 GP Repubblica Ceca 2025, gara: domina Rueda a Brno davanti a Quiles e Munoz. Foggia 5° - Un pazzesco José Antonio Rueda trionfa nel Gran Premio di Repubblica Ceca sul circuito di Brno, 12mo atto del mondiale 2025 della Moto3. Lo riporta eurosport.it