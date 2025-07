Moto2 Repubblica Ceca | Roberts beffa Baltus Gonzalez allunga nel Mondiale

Lo statunitense conquista la vittoria a distanza di oltre 12 mesi. Battuto il belga, ancora una volta costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Il terzo posto del pilota Intact GP gli consente di aumentare il margine nella classifica iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2 Repubblica Ceca: Roberts beffa Baltus. Gonzalez allunga nel Mondiale

In questa notizia si parla di: moto2 - repubblica - ceca - roberts

Moto2, pre_qualifiche GP Repubblica Ceca: Roberts 1°, 6° Pasini #SkyMotori #SkyMotoGP #Moto2 #CzechGP Vai su X

Tra le curve di Brno a prendersi di diritto la pole position di Moto2 è Barry Baltus, che al termine del turno di Qualifica ha conquistato la prima posizione. Al suo fianco sulla prima fila dello schieramento ci saranno poi Joe Roberts in seconda piazza e Marcus R Vai su Facebook

Moto 2, GP Repubblica Ceca 2025: diretta live gara; Moto2: Roberts trionfa per la prima volta in stagione. 5° Vietti migliore degli italiani; Moto2 Repubblica Ceca: Roberts ritrova il successo, Gonzalez allunga in vetta.

Moto2: Roberts vince a Brno, quinto Vietti - Lo statunitense Joe Roberts ha vinto il Gp della Repubblica Ceca classe Moto2, sua terza vittoria nella categoria oltre un anno dopo l'ultima, al Mugello 2024. Da ansa.it

Moto2 Repubblica Ceca: Roberts ritrova il successo, Gonzalez allunga in vetta - L'americano vince il duello con Baltus, la caduta di Canet sorride allo spagnolo. Secondo msn.com