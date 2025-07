Moto2 | Joe Roberts trionfa al GP della Cechia Gonzalez allunga in classifica

Termina con il trionfo di Joe Roberts il GP della Cechia, appuntamento numero dodici del Motomondiale 2025 di Moto2 appena concluso sul tracciato di Brno. Ritorno alla vittoria per lo statunitense, di nuovo sul gradino più alto del podio dopo Mugello 2024.  Prova perfetta per il nordamericano anche da un punto di vista strategico, in quanto si è rivelato uno dei pochissimi ad optare per la gomma dura all’anteriore. Il centauro in forza alla OnlyFans American Racing Team ha preso il comando delle operazioni al nono giro, superando così il poleman Barry Baltus, poi piazzatosi secondo con un gap di +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

