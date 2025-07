Morto in un drammatico incidente sulla Casilina fissata la data dei funerali di Pasquale Gaglione

La comunità cassinate si prepara a dare l’ultimo saluto a Pasquale Gaglione, 64 anni, ispettore ambientale del Comune di Cassino. I funerali si terranno martedì 22 luglio alle ore 17, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. La cerimonia, organizzata da Valente, segue l’esame autoptico effettuato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

