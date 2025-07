Morta dopo una puntura di zanzara Il ricovero in ospedale poi la tragedia | la vittima è una donna

Era ricoverata da alcuni giorni in seguito all'insorgere di febbre alta e stato confusionale, sintomi che si erano aggravati fino a portarla al decesso: così è morta una donna di 82 anni. Le sue condizioni erano rapidamente peggiorate, e il virus ha avuto un decorso letale nonostante le cure ospedaliere. L'annuncio ufficiale della morte è stato diffuso dalla Regione Lazio, che ha anche confermato l'identificazione del virus. Secondo le autorità sanitarie, il caso della donna non è isolato.

Virus West Nile, morta donna vicino Roma dopo la puntura di una zanzara: era stata ricoverata per febbre e stato confusionale; Virus West Nile, donna morta a Fondi vicino Latina dove era ricoverata dopo una puntura di zanzara: i sintomi; West Nile, una donna di Roma morta dopo la puntura di zanzara: il ricovero con febbre in stato confusionale. N.

Virus West Nile, morta donna nel Lazio - Una donna di 82 anni residente a Nerola (Roma) è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per virus West Nile. Riporta rainews.it

West Nile, donna muore dopo la puntura di una zanzara: era stata ricoverata con febbre - Una donna di 82 anni, residente a Nerola, in provincia di Roma, è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi ... Come scrive iltempo.it