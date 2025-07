Mondiali nuoto artistico 2025 la Cina conquista l’oro nel team free L’Italia chiude quinta

I Mondiali di nuoto artistico 2025 hanno oggi messo in palio altri titoli iridati nella World Aquatics Championship Arena di Singapore. Nella giornata odierna si è infatti tenuta la finale del team free, con dodici Nazioni che si sono sfidate per il metallo piĂą pregiato. L’ Italia ha ottenuto l’accesso all’ultimo atto grazie al sesto posto dei preliminari, con uno score pari a 304.5067. La medaglia d’oro è stata però vinta dalla squadra cinese (Hao Chang, Wentao Cheng, Shiyi Dai, Yu Feng, Xiuchen Li, Yanhan Lin, Binxuan Xiang, Huiyan Xu) che ha conquistato il primo posto con lo score di 348.4779 punti, di cui 149. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto artistico 2025, la Cina conquista l’oro nel team free. L’Italia chiude quinta

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

? Destinazione Olsztyn – Campionati Europei Assoluti di Nuoto Pinnato! Dopo le splendide medaglie conquistate ai Mondiali Giovanili, la nostra Anna Leonardi è pronta a rituffarsi in un’altra straordinaria avventura internazionale: da oggi è in viaggio vers Vai su Facebook

Nuoto, ai Mondiali di Singapore Italia d'argento nella staffetta del fondo - Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri nelle acque della baia di Sentosa si sono classificati secondi alle spalle della Germania. Segnala tg24.sky.it

Inarrestabile Taddeucci: mondiali di Nuoto, Italia argento nella 4x1500 mista - La ragazza partita da Lastra a Signa chiude il Mondiale di Singapore con quattro argenti dopo quelli nella 10 e 5 chilometri e nella 3 km knockout sprint mentre Paltrinieri con tre dopo quelli nella 1 ... lanazione.it scrive