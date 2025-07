Mondiali nuoto 2025 niente medaglia per il Settebello | ko nei quarti contro la Grecia

Il Settebello è fuori dalla zona medaglie ai Mondiali di nuoto 2025 Singapore. La squadra della pallanuoto maschile guidata dal ct Sandro Campagna è stata sconfitta a quarti dalla Grecia con il punteggio di 17-11. Gli azzurri giocheranno così le finali per il quinto posto. La cronaca della partita. La Grecia piazza un break di 8-0 approfittando dell’ espulsione di Iocchi Gratta dopo 6’10 per una ginocchiata sott’acqua data ad un avversario e ravvisata dal VAR. Il Settebello non ha contenuto gli attacchi ellenici e si è trovata sotto 9-1, risegnando dopo 11 minuti. Si gira sotto 9-2 con la doppietta di Bruni, tra gli ultimi ad arrendersi con una tripletta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, niente medaglia per il Settebello: ko nei quarti contro la Grecia

In questa notizia si parla di: grecia - settebello - mondiali - nuoto

Pallanuoto, missione compiuta per il Settebello: nei quarti Brasile o Grecia - Formalità sbrigata, pass per i quarti di finale ottenuto. Il Settebello, com’era prevedibile, travolge il Sudafrica e certifica l’approdo tra le migliori otto del mondiale di pallanuoto.

Pallanuoto, Mondiali 2025: i risultati dei quarti di finale. Il Settebello sfiderà la Grecia - Giornata dedicata agli ottavi di finale del torneo maschile ai Mondiali di pallanuoto 2025. In scena oggi le quattro partite dei playoff, con le compagini che hanno chiuso al secondo e al terzo posto nei rispettivi raggruppamenti.

LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: scoglio ellenico per il Settebello verso la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Italia-Grecia Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’incontro tra Italia e Grecia, valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto: i ragazzi allenati dal commissario tecnico Sandro Campagna sfideranno gli ellenici per entrare in zona medaglie.

Mondiali pallanuoto: Grecia vince 17-11, Settebello fuori. Addio alle semifinali Vai su X

Pallanuoto, la Nazionale Under 16 femminile debutta agli Europei con la Germania: le convocate Scattano questo pomeriggio in Turchia gli Europei Under 16 di Pallanuoto femminile. Definita la Nazionale azzurra che difenderà il tricolore nella rasse Vai su Facebook

Settebello travolto ai quarti: 17-11 della Grecia; Settebello, così no! Italia travolta dalla Grecia nei quarti mondiali; LIVE Italia-Grecia 1-8, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: si torna in parità numerica, serve una reazione.

Mondiali nuoto 2025, niente medaglia per il Settebello: ko nei quarti contro la Grecia - La squadra della pallanuoto maschile guidata dal ct Sandro Campagna è stata ... Riporta lapresse.it

Settebello ko ai quarti di finale mondiali: la Grecia vince 17-11. Ora la sfida per il quinto posto - Gli Azzurri incassano una sconfitta pesantissima generata da un'espulsione nel primo quarto di gara: ora sfideranno la perdente tra Spagna e Montenegro ... corrieredellosport.it scrive