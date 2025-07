Mondiali di Nuoto di Fondo la staffetta 4×1,5 km conquista l’argento | Paltrinieri Taddeucci Guidi e Pozzobon sul podio

Singapore, 20 luglio 2025 – Arriva un altro argento dal nuoto di fondo ai Mondiali di Singapore. Dopo gli argenti di Gregorio Paltrinieri e di Ginevra Taddeucci nelle gare individuali, ecco il secondo posto della staffetta 4×1,5 chilometri. La squadra formata da Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Barbara Pozzobon sale sul podio con il tempo di 1h09’15”4. L’Italia vince la Classifica per Nazioni. Le dichiarazioni e le classifiche – Fonte Federnuotofedernuoto.it. “C’è crisi d’argento a Sentosa, ce lo siamo preso tutto noi – racconta sorridendo il quasi 30enne campione di Coopernuoto e Fiamme Oro, mentre manda un saluto ai genitori che ne hanno seguito le prestazioni a Singapore – Sapevamo che eravamo in lotta per qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: paltrinieri - taddeucci - mondiali - nuoto

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km. Si parte alle 10.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in cerca di riscatto!!! Splendido oro di Ginevra Taddeucci! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07: Inizia con un oro dunque la giornata azzurra dedicata alle 5 km.

L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x1.5 chilometri ai mondiali di nuoto di fondo di Singapore. Il quartetto formato da Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri è stato battuto solo di 2 secondi dalla Germania #ANSA Vai su X

#Nuoto Ai mondiali #AQUASingapore2025 nuova medaglia azzurra. Nella 4x1500 Barbara #Pozzobon, Ginevra #Taddeucci, Marcello #Guidi e Gregorio #Paltrinieri conquistano l'#argento. Si tratta del sesto podio mondiale consecutivo per l'Italia nella #staf Vai su Facebook

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci nella storia: quanto valgono le 7 medaglie, altro che montepremi record di Sinner; Mondiali di nuoto: sfuma il sogno del Settebello ko ai quarti con la Grecia 11-17 - Settebello fuori dai quarti, vince la Grecia; Nuoto, ai Mondiali di Singapore Italia d'argento nella staffetta del fondo.

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci nella storia: quanto valgono le 7 medaglie, altro che montepremi record di Sinner - Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci fanno incetta di argento a Singapore: ma i guadagni dopo un'edizione record sono decisamente inferiori rispetto ad altri sport ... Riporta sport.virgilio.it

Mondiali di nuoto, Paltrinieri ancora d'argento: secondo con la staffetta nella 4x1500 - L'Italia vicecampione d'Europa e vicecampione iridata in carica si conferma d'argento con la staffetta 4x1500 sull'isola di Sentosa. Secondo msn.com