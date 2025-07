Miretti via dalla Juventus? La cessione è un’ipotesi sempre più concreta Due club sulle sue tracce svelato il prezzo del cartellino

. Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, sembra destinato a lasciare la Juve. Nonostante un buon percorso di crescita al Genoa  nel corso dell’ultima stagione, dove ha collezionato 25 presenze e 3 gol, il giovane talento non sembra rientrare nei piani del tecnico Igor Tudor  per la stagione 2025-2026. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve  è pronta a cederlo per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, con l’intento di alleggerire il monte ingaggi e finanziare altre operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti via dalla Juventus? La cessione è un’ipotesi sempre più concreta. Due club sulle sue tracce, svelato il prezzo del cartellino

Infortunio Miretti, il comunicato del Genoa: «Intervento svolto in sinergia con la Juventus perfettamente riuscito». Cosa filtra sui tempi di recupero in vista del Mondiale per Club - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Miretti, il comunicato del Genoa: tutti i dettagli sul centrocampista della Juve in prestito in vista del Mondiale per Club.

Miretti, il Napoli si informa. Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna (Corsport) - Miretti, il Napoli si informa. L’ex Juve è sempre piaciuto a Manna (Corsport) Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli.

Il Napoli ha chiesto Miretti alla Juventus: trattativa in corso - Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Juventus, quale futuro per Fabio Miretti? Cosa filtra - Tra chi ritornerà alla Juventus per questo avvio di stagione previsto per il 24 luglio c'è il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti. Lo riporta ilbianconero.com

Miretti resta alla Juventus? L’ex centrocampista del Genoa è sotto esame: deciderà Tudor ma… Cosa filtra sul futuro del giocatore - Cosa filtra sul futuro del giocatore bianconero La Juventus ha deciso di concedere a Fabio Miretti, centroc ... Da juventusnews24.com