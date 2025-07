Continua a regalare grattacapi e imbarazzi alla sinistra l'inchiesta sull'urbanistica a Milano: l'ultima indagata è Ada Lucia De Cesaris, ex vicensindaca, sulla quale pesano sospetti di tentata concussione. Era in giunta dal 2011 al 2015, quando a Palazzo Marino sedeva Giuliano Pisapia, il predecessore di Beppe Sala. Secondo quanto riporta Repubblica la De Cesaris, molto nota a Milano, è nella lista delle 74 persone indagate dalla Procura di Milano. Ai tempi aveva la delega all'Urbanistica. L'anno scorso era stata perquisita, ma non indagata, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi edilizi per un progetto urbanistico di via Lamarmora 2327. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, indagata anche l'ex vicesindaco De Cesaris: l'ultimo macigno sulla sinistra