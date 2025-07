Milan Saelemaekers resta | ecco come Allegri lo vorrebbe sfruttare

Milan, Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare alcuni giocatori presenti nella rosa del Diavolo. Tra questi ci sarebbe anche Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers resta: ecco come Allegri lo vorrebbe sfruttare

In questa notizia si parla di: milan - saelemaekers - allegri - resta

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana è iniziata con l’amaro in bocca in casa Roma. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 con l’Atalanta, che ha messo fine all’imbattibilità in campionato in questo 2025.

Roma-Milan, probabili formazioni: occhio a Saelemaekers - La settimana inizia ad entrare nel vivo per la Roma, che ha l’obiettivo di concludere al meglio la stagione.

Roma, Saelemaekers: “Rimanere al Milan è un’opzione che mi piace” - Archiviata una stagione intensa, per la Roma si avvicina il momento di entrare nel vivo del calciomercato.

Allegri non ha dubbi sul futuro di Saelemaekers: Resta con me al Milan; Roma, la Premier League tenta Ndicka. Allegri chiude al ritorno di Saelemaekers: «Resta al Milan»; Saelemaekers torna al Milan. Con numeri migliori di Theo... Bivio Allegri: come lo sfrutterà ?.

Allegri Milan, parte la missione del tecnico livornese! In cinque da rivitalizzare: i nomi caso per caso - Allegri Milan, il tecnico livornese vuole rivitalizzare almeno cinque giocatori della rosa rossonera dello scorso anno. Secondo milannews24.com

Saelemaekers, ha già convinto Allegri? Si gioca il suo futuro al Milan - Un impatto notevole quello del belga C’è chi parte in sordina e chi, invece, brucia le tappe. Segnala milannews24.com