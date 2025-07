Meta e non solo Perché l’Ue sta sbagliando strada nella regolazione dell’IA

È di questi giorni il rifiuto di Meta di aderire al Codice di buone pratiche europeo sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (GPAI). La comunicazione, affidata a Joel Kaplan, Chief global affairs officer della società , non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Questo Codice introduce una serie di incertezze giuridiche per gli sviluppatori di modelli, nonché misure che vanno ben oltre l'ambito di applicazione dell'AI Act". Il verdetto è inequivocabile: l'Unione Europea sta sbagliando strada nella regolazione dell'IA. Il codice di buone pratiche si presenta come uno strumento per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento IA da parte dei fornitori di modelli Gpai.

