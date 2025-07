Mbangula Werder Brema a che punto è la trattativa tra la Juve e il club tedesco? Tutti gli aggiornamenti sull’esterno

di proprietĂ dei bianconeri. Samuel Mbangula, difensore belga classe 2004, è molto vicino a lasciare la Juve  per trasferirsi al Werder Brema, ma la trattativa non è ancora chiusa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due societĂ hanno trovato un’intesa di massima sulla cessione, ma resta ancora una distanza sulle cifre. Il club tedesco ha offerto circa 12 milioni di euro, ma il mercato Juve  vorrebbe una cifra piĂą alta, arrivando a una valutazione che potrebbe superare i 15 milioni, considerando anche eventuali bonus legati al rendimento e agli obiettivi stagionali del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

