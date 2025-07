Massimo Boldi compie 80 anni | Con le donne ho chiuso ma loro ci provano ancora mai litigato con De Sica con Teocoli sì per soldi

"L'attore festeggerà gli 80 anni il 23 luglio: "Al Ritz scambiai re Juan Carlos per un cameriere. Con Jerry Calà ed Ezio Greggio vorremmo fare Yuppies 3" Cipollino ne fa 80. «Invecchiare è una fortuna, vado verso un futuro sconosciuto, sono curioso». Tra 4 giorni, il 23 luglio, Massimo Boldi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Massimo Boldi compie 80 anni: "Con le donne ho chiuso ma loro ci provano ancora, mai litigato con De Sica, con Teocoli sì, per soldi"

La figlia di Massimo Boldi: “Papà ha avuto una fidanzata più giovane di 31 anni, era mia coetanea” - Micaela, primogenita di Massimo Boldi, è stata ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 28 maggio. Con Caterina Balivo ha commentato la scelta di suo padre di frequentare una ragazza più giovane di lui di 31 anni e ha parlato delle difficoltà di crescere con un genitore famoso.

Micaela, figlia di Massimo Boldi: «Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Tra noi non è mai scoccata la scintilla» - «Gli scrissi una letterina in cui dicevo che non mi piaceva il fatto che la gente lo fermasse per strada e che non mi venisse a prendere a scuola», racconta la figlia.

“Mio padre Massimo Boldi stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Non voglio un papà che fa lo scemo”: parla la figlia di Massimo Boldi - Quando la morosa del tuo anziano babbo è una tua coetanea si fa fatica a mandarla giù. È stato così anche per Micaela Boldi, figlia di Massimo, il celebre “cipollino”, re dei cinepanettoni e della commedia all’italiana anni ottanta e novanta.

Massimo Boldi: “Con le donne ho chiuso” e svela la verità sulla lite con De Sica - Massimo Boldi compie 80 anni e racconta tutto quello che è successo nella sua vita privata e anche professionale (De Sica incluso) ... dilei.it scrive

