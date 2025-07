AGI - Marc Marquez ha vinto il Gran Premio in Repubblica Ceca. Il pilota, sul circuito di Brno ha tagliato il traguardo sulla Ducati davanti a Bezzecchi su Aprilia. Terzo gradino del podio per Pedro Acosta (Ktm), bravo a contenere un Francesco Bagnaia molto veloce nella seconda parte di gara. Cadute per Enea Bastianini (Ktm), Joan Mir (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Jorge Martin (Aprilia) è settimo al rientro in pista gli infortuni. In classifica allunga Marc Marquez con 381 punti sul fratello Alex con 261, mentre Bagnaia è a quota 213.  "Sono felice e calmo. Dopo i test di Aragon abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Marc Marquez vince il gp della Repubblica Ceca. Quarto Bagnaia