Manuel Marchiori 31 anni lascia il lavoro ed entra in seminario | Voglio fare il sacerdote per ascoltare le persone

Busto Garolfo (Milano), 20 luglio 2025 – Classe 2001 un diploma in accoglienza turistica in tasca, dipendente comunale da qualche anno, a partire dal prossimo settembre Manuel Marchiori lascerĂ la famiglia e la parrocchia di Busto Garolfo per entrare in seminario e intraprendere la strada verso il sacerdozio. Una scelta singolare al giorno d’oggi, nell’ultimo ventennio la Diocesi di Milano ha assistito a una progressiva riduzione del numero di sacerdoti passati dai 2200 del 1998 ai 1737 del 2025; quasi cinquecento preti in meno a disposizione dell’immensa Arcidiocesi Ambrosiana. MILANO 13 06 2015 - DUOMO IL CARDINALE ANGELO SCOLA ORDINA 16 NUOVI SACERDOTI - FOTO MARMORINO-NEWPRESS Una tendenza che non accenna a diminuire e che entro il 2040 potrebbe far calare il numero di preti diocesani a circa un migliaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

