Macherio (Monza Brianza), 20 Luglio 2025 - Un ragazzo di 22 anni, Matteo Papini, si è allontanato ieri da casa a Macherio e di lui non si hanno più notizie già da ieri, sabato 19 luglio. A lanciare l’appello su Facebook, dopo averne denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, è stata la madre: "È mio figlio, si chiama Matteo. Si è allontanato da casa e non abbiamo più sue notizie. Se lo vedete, vi prego, avvisatemi. Matteo non ha con sé il suo cellulare e soprattutto non ha con sè i farmaci di cui ha bisogno”. Secondo quanto ricostruito dalla madre, Matteo si è allontanato portandosi dietro solo un trolley con immagini di Londra e il suo zaino del Milan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Macherio, Matteo Papini è scomparso da casa: la denuncia e l’appello sui social