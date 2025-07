Lookman tra Napoli e Inter Zazzaroni svela tutto | Vi dico come stanno le cose e chi è in vantaggio

Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato ancor più nel dettaglio l’attuale situazione legata all’attaccante nigeriano, conteso tra i due top club di Serie A La giornata odierna si è aperta con una bomba lanciata dal Corriere dello Sport, in merito al futuro di Ademola Lookman. L’attaccante ha espresso da tempo la sua volontà di lasciare l’Atalanta e quest’estate cambierà club. La sua avventura nella Dea si è conclusa, nonostante l’addio di Gasperini, con il quale ha vissuto screzi importanti in una fase centrale della scorsa stagione. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per il nigeriano, provando a superare l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lookman tra Napoli e Inter, Zazzaroni svela tutto: “Vi dico come stanno le cose e chi è in vantaggio”

In questa notizia si parla di: lookman - napoli - inter - zazzaroni

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Napoli, Ademola Lookman nome caldo per l’estate: investimento da 60 milioni di euro? - Al termine della stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte decideranno se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Gli azzurri sono pronti per un assalto all’attaccante dei nerazzurri in estate: la Dea ha già fatto sapere la cifra che servirà per strapparlo via Il Napoli farà sul serio per Ademola Lookman.

Zazzaroni: “Anche il #Napoli è su #Lookman: la situazione” https://napolinetwork.com/news/zazzaroni-duello-inter-napoli-per-lookman-la-situazione/… Vai su X

Zazzaroni: “Fabrizio Romano sa tante cose e l'Atletico Madrid c'è su Lookman, però il giocatore vuole l’Inter. I nerazzurri 40 milioni li hanno”. Vai su Facebook

Zazzaroni: “La verità sul duello Inter-Napoli per Lookman. I nerazzurri hanno…”; Zazzaroni: “Lookman è la prima scelta dell’Inter di Chivu, ma c’è un problema”; Zazzaroni sicuro: È la prima scelta dell'Inter, ma ballano 10 milioni. Piace anche al Napoli.

Zazzaroni: “La verità sul duello Inter-Napoli per Lookman. I nerazzurri hanno…” - E' stato il primo a dare la notizia dell'assalto dell'Inter a Lookman. Segnala fcinter1908.it

Zazzaroni: «Lookman? Napoli prima a muoversi, poi Inter. Ora curioso» - Inter e Napoli pronte a darsi battaglia sul mercato. inter-news.it scrive