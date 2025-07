Lookman e Ndoye Pedullà chiarisce | Ecco tutta la verità sul Napoli

Ore caldissime in casa Napoli, con il ds Manna attivo su più tavoli per rinforzare al massimo la rosa allenata da Antonio Conte. In un aggiornamento su YouTube, Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato del Napoli, spiegando tutte le mosse da parte degli azzurri, a partire da Ademola Lookman. Secondo l’esperto di mercato, il Napoli avrebbe però deciso di puntare su altre caratteristiche, nonostante un tentativo recente. Lookman vuole solo l’Inter, il Napoli cerca alternative. Ademola Lookman ha scelto di voler giocare soltanto all’Inter, escludendo quindi la possibilità di un trasferimento al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lookman e Ndoye, Pedullà chiarisce: “Ecco tutta la verità sul Napoli”

In questa notizia si parla di: napoli - lookman - pedullà - ndoye

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Napoli, Ademola Lookman nome caldo per l’estate: investimento da 60 milioni di euro? - Al termine della stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte decideranno se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Gli azzurri sono pronti per un assalto all’attaccante dei nerazzurri in estate: la Dea ha già fatto sapere la cifra che servirà per strapparlo via Il Napoli farà sul serio per Ademola Lookman.

WEAH, HJULMAND, GLI ESTERNI DEL TORO. LA VERITÀ SU NDOYE E QUELLA SU LOOKMAN-NAPOLI https://youtu.be/c0hIA-UVcnQ Vai su X

Ultim'ora #Osimhen: "Il Galatasaray ha accettato le condizioni del Napoli" Il Galatasaray ha comunicato al Napoli la sua decisione, si lavora con le banche per accontentare la società del presidente De Laurentiis. A riferirlo è il giornalista Alfredo Pedullà. Vai su Facebook

Pedullà: Napoli, sempre più Lucca. Tutto su Milinkovic, Ndoye, Zaccagni e Lookman; SPORTITALIA - Pedullà: Napoli, arriva Lucca, poi avanti per Milinkovic-Savic e Ndoye; SPORTITALIA - Pedullà: Napoli-Ndoye, piovono conferme, fissati i termini contrattuali.