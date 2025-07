LIVE Universiadi 2025 risultati 20 luglio in DIRETTA | spadiste per la finale! Medaglia sicura della sciabola in campo Setterosa

13:31 SCHERMA – 36-27! Si tratta solo di amministrare il largo margine per l'Italia contro la Svizzera! Sarebbe la seconda finale di giornata dopo quella della sciabola a squadre maschile! 13:29 TENNIS – Marta Lombardini accede in ottavi di finale sconfiggendo per 2 set a 0 la coreana del sud Jeong. Mariano Tammaro è al 3° set contro il francese Le Meur. 13:27 PALLANUOTO – Siamo in vantaggio per 8-4, parziale di 2-0 nel 3° periodo, il 1° e il 2° sono finiti entrambi 3-2. 13:25 SCHERMA – Prendiamo il largo!!! Saliamo 28-20 nella semifinale di spada donne contro la Svizzera, si avvicina un'altra finale in pedana!! 13:24 PALLANUOTO – 8-4! Già cominciato il terzo periodo della sfida tra ITALIA e Nuova Zelanda, Gruppo A femminile che vede le azzurre a punteggio pieno.

ESSEN – Il trionfo di Damiano Di Veroli e il bronzo di Tommaso Martini fanno grande l'Italia anche nella terza giornata di gare dell'Universiade 2025 in Germania.

Universiadi: terza vittoria per 3-0 degli azzurri, superati gli USA