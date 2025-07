LIVE Universiadi 2025 risultati 20 luglio in DIRETTA | semifinale spada a squadre minuto per minuto in corso anche Italia-Nuova Zelanda di pallanuoto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:13 PALLANUOTO – Intanto a Duisburg l’Italia è avanti per 6-2 a metĂ secondo periodo contro la Nuova Zelanda, incontro valido per il Gruppo A. 13:11 TAEKWONDO – Ricordiamo che tutte le azzurre e gli azzurri sono stati eliminati dai tornei rispettivamente dei 58 e dei 67 kg. 13:09 SCHERMA – Italia-Svizzera 10-7! Ricordiamo che si vince a 45 e che gli sciabolatori sono in finale contro la Corea del Sud alle 17!! 13:07 SCHERMA – In corso la semifinale del torneo a squadre di Spada femminile tra ITALIA e Svizzera, 13:05 PALLANUOTO – In campo Italia e Nuova Zelanda nel primo periodo sullo score di 0-0! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: semifinale spada a squadre minuto per minuto, in corso anche Italia-Nuova Zelanda di pallanuoto!

Atletica, i 20 italiani convocati per le Universiadi. Presenti diversi protagonisti del trionfo azzurro agli Europei a squadre

