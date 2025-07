LIVE Universiadi 2025 risultati 20 luglio in DIRETTA | doppia assalto all’ORO nella scherma! Bene il Setterosa in campo Tammaro nel tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 VOLLEY – In corso il secondo quarto di finale femminile tra Brasile e Cina, l’Italia sarĂ impegnata alle 20 contro la Repubblica Ceca. 14:07 TENNIS – Terzo set pazzo tra Tammaro e Le meur, altro break del francese che torna avanti dopo il parziale di 3 giochi dell’azzurro: 3-4. 14:05 TUFFI – I favoriti d’obbligo della gara sincronizzata dalla piattaforma 10 metri sono chiaramente i cinesi Mo Yonghua e Zheng Junzhi, che si sono piazzati al primo e al secondo posto anche nella competizione individuale di ieri. 14:01 TENNIS – Mariano Tammaro completa la rimonta! Da 0-3 si trova ora 3-3 dopo un altro break conquistato! Ricordiamo che Marta Lombardini è acceduta in ottavi di finale nel singolare femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: doppia assalto all’ORO nella scherma! Bene il Setterosa, in campo Tammaro nel tennis!

