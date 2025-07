Live on the Lake | Becky Hill alla Stadio Sinigaglia

La star mondiale Becky Hill sarĂ la protagonista assoluta di Live On The Lake, un concerto di una sola serata che si terrĂ il 25 luglio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, insieme al hitmaker italiano Sick Luke e al famoso DJ Patrick Nazemi. L’evento fa parte di Football on the Lake, un nuovo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

