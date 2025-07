LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | primo posto momentaneo per l’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Tocca agli USA, una delle nazionali favorite. 13.26 Messico che si posiziona sotto l’Italia, AI 135.1500 e EL 150.5686 con un punteggio totale di 285.7186. 13.21 Tocca al Messico. 13.18 Italia con il punteggio di AI 133.9500, EL 179.4837 con il punteggio totale di 313.4337, primo posto momentaneo!!!! 13.15 Ottima prestazione fino a questo momento. 13.12 Tocca all’Italia! 13.09 Esibizione delle atlete neutrali. Secondo posto momentaneo, AI 123.9000, EL 151.0779 con punti totali di 274.9779. 13.05 Kazakhistan che passa in testa con AI 127.9000, EL 149. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: primo posto momentaneo per l’Italia!

