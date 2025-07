LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurre che sognano in grande parte la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Ora è il momento del Brasile. 12.45 I punteggi per la Corea del Nord: IA 108.3000, EL 141.3529. Punti totali 249.6529. 12.42 Tocca alla Corea del Nord. 12.38 Il Cile compie la prima esibizione: IA 112.6500, EL 128.0381. Punti totali 240.6881. 12.35 Inizia la finale per il team free. 12.31 Tra cinque minuti il via della finale. 12.24 Le atlete italiane sono: Valentina Bisi, Betrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice. 12.19 La nazionale italiana dovrà tirare fuori una prestazione straordinaria per arrivare a medaglia.

