LIVE MotoGP GP Cechia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez passa Bezzecchi e sale in vetta Bagnaia soffre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 giri: Marc Marquez risponde immediatamente e vola in 1:53.787! Che tempo!!!!!!!!! Bezzecchi 1:53.999 perde solo 2 decimi. Acosta invece si trova a 1.1 dal romagnolo -8 giri: Bagnaia gira in 1:54.142 e piazza il suo miglior crono! Pecco deve recuperare 1.4 ad Acosta, ce la farà ? -8 giri: attenzione! Bezzecchi gira in 1:54.082 e recupera 2 decimi a Marc Marquez! -9 giri: Bagnaia sempre quarto a 3.6 con 1.6 su Fernandez. Sesto Quartararo a 7.1, settimo Martin a 8.9 -9 giri: si apre un nuovo giro con Marc Marquez che mantiene 1.6 su Bezzecchi con Acosta che si trova a 3 decimi dal romagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez passa Bezzecchi e sale in vetta, Bagnaia soffre

In questa notizia si parla di: marc - marquez - bezzecchi - bagnaia

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

MotoGp: Francia; Marc Marquez domina libere 1, quarto Bagnaia - Prime libere del Gran Premio di Francia classe MotoGp nel segno della Ducati ufficiale di Marc Marquez.

MOTOGP | A Brno Marc Marquez è il più veloce anche nel warm up. Bezzecchi e Alex Marquez dietro al leader, 14/o Bagnaia. #ANSA Vai su X

Marc Marquez ridimensiona gli avversari e a metà stagione il gap si allarga. La crisi di Pecco Bagnaia, le ottime prestazioni di Di Giannantonio e di Bezzecchi con l’Aprilia, le tante cadute sul Sachenring: ecco i temi principali dell’approfondimento di oggi Vai su Facebook

MotoGP in Repubblica Ceca (Brno): Marc Marquez 1° nel Warm up, 2° Bezzecchi, 14° Bagnaia; LIVE MotoGP Brno: Marc Marquez leader, ma che scintille con Bezzecchi. Cade Bastianini; MotoGP, GP Cechia 2025. La 3B italiana (Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini) potrà infastidire Marc Marquez?.

MotoGP, Gp Repubblica Ceca diretta LIVE Brno: Bagnaia ci riprova dalla pole, Marquez per il solito bis - Il racconto in diretta del GP della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala sport.virgilio.it

MotoGP in Repubblica Ceca (Brno): Marc Marquez 1° nel Warm up, 2° Bezzecchi, 14° Bagnaia - Il leader del Mondiale, già vincitore della Sprint di sabato, è stato anche il più veloce nel Warm up di Brno con il tempo di 1:53. Da sport.sky.it