LIVE MotoGP GP Cechia 2025 in DIRETTA | alle 15.00 la gara Marquez vuole dominare Bagnaia deve risalire

13.30 Buongiorno e benvenuti a Brno! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il Gran Premio della Cechia! LA GRIGLIA DI PARTENZA 9.57 E' tutto per adesso, Amici di OA Sport. L'appuntamento è per le 14:00, orario di inizio della gara! A più tardi! 9.55 Speriamo che sia stata una sessione chiarificatrice dunque per "Pecco", motivato a riscattarsi dopo la Sprint di ieri. 9.52 Alla fine la spunta sempre, pure nel warm-up. Sotto banidiera scacchi Marc Marquez segna il miglior tempo e chiude in testa il warm up con 1:53.634 precedendo di 0.022 Marco Bezzecchi, secondo davanti ad Alex Marquez, terzo a +0.

10.58 2 minuti al semaforo verde. 10.54 Toprak Razgatlioglu, il più veloce nelle due sessioni di prove libere, punterà oggi alla pole position.

