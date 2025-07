LIVE Darderi-De Jong ATP Bastad 2025 in DIRETTA | l’azzurro insegue il secondo titolo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA DARDERI NEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE 13:50 In semifinale il giocatore italiano ha superato6-2 3-6 7-6(3) l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 1. 13:47 Luciano Darderi insegue il secondo titolo dell’anno dopo aver vinto il torneo di Marrakech. 13:41 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale  dell’incontro tra Luciano Darderi e l’olandese Jesper De Jong, finale del torneo ATP di Bastad 2025 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale  dell’incontro tra Luciano Darderi e l’olandese Jesper De Jong, valido per la finale del torneo ATP di Bastad 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-De Jong, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: l’azzurro insegue il secondo titolo stagionale

In questa notizia si parla di: darderi - diretta - jong - bastad

Darderi-De Jong diretta: segui la finale dell'Atp Bastad. Tennis oggi live

Darderi-De Jong, finale dell'Atp 250 di Bastad: dove vederla, orario, precedenti e percorsi dei due tennisti - Manca poco alla finale del torneo Atp 250 di Bastad (Svezia) tra l'italiano Luciano Darderi e l'olandese Jesper De Jong.

Darderi-De Jong diretta: segui la finale dell'Atp Bastad. Tennis oggi live - L'azzurro classe 2002 sfida il 25enne di Haarlem sulla terra rossa svedese: in palio c'è il titolo 250.