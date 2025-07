LIVE Darderi-De Jong 2-3 ATP Bastad 2025 in DIRETTA | l’italiano recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA DARDERI NEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE 30-0 Diritto da fondo molto pesante per la testa di serie numero 6. 15-0 Prima vincente. 2-3 Fuori misura il diritto di de Jong. 30-40 Largo il diritto incrociato di Darderi. 15-40 risposta vincente di rovescio per l’italiano. 15-30 Diritto vincente per l’azzurro. 15-15 Ace. 0-15 Diritto largo del numero 106 ATP. 1-3 Ottimo lungolinea di rovescio per l’italiano. 40-30 Diritto vincente del numero 55 ATP. Lungo il recupero del rivale. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Lungo il rovescio dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-De Jong 2-3, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: l’italiano recupera il break

Dove vedere in tv Darderi-De Jong, Finale ATP Bastad 2025: orario, programma, streaming - Domenica 20 luglio la finale dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia, opporrà l’ azzurro Luciano Darderi, numero 6 del seeding, al neerlandese Jesper de Jong.

