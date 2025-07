LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | staffette azzurre a corrente alternata Bruno e Fabbri per una medaglia nel triplo Brigante argento nella marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Fabbri, nel triplo, nel tentativo di pescare una misura molto lunga forza sulla caviglia e si fa male. Rimane quarto a 16.39. Nullo per Federico Lorenzo Bruno, che rimane terzo a 16.47. Federico Morselletto è quinto, ma a 16.02. 12.43 I risultati di questa batteria: Germania (39.06), Svizzera (39.36), Belgio (39.42), Polonia (39.63), Irlanda (39.83). Italia in questo momento con il sesto tempo complessivo. Gli azzurri devono sperare che i terzi dell’ultima serie vado piĂą piano di 39.53, altrimenti saranno fuori dalla finale. 12.42 Inizia la seconda batteria della 4Ă—100 m al maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: staffette azzurre a corrente alternata. Bruno e Fabbri per una medaglia nel triplo, Brigante argento nella marcia

Non solo marcia: nella mattinata del Day 3 anche 7 pass per la finale degli Europei U23! #Bergen2025 Dentato-Cappelletti nei 200, Bruno-Fabbri-Morseletto nel triplo, Benedetti nel disco, Mazza nelle siepi NEWS e FOTO su fidal.it shorturl.at/SW76Q Ph. Vai su Facebook

LIVE - Europei U23: la quarta giornata; Atletica, Emiliano Brigante illumina la marcia agli Europei U23 e conquista l’argento; Europei U23: l’orario degli azzurri a Bergen.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025/ Video streaming Rai 2: Andy Diaz ... - Nella diretta Mondiali atletica indoor 2025 torneranno Zaynab Dosso e Andy Diaz che sono stati campioni europei sui 60 metri e il salto triplo; presenti anche Leonardo Fabbri, Zane Weir, Mattia ... Riporta ilsussidiario.net

DIRETTA FINALE SALTO TRIPLO/ Streaming video tv: Fortun sorprende tutti ... - Diretta finale salto triplo, Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle Europei atletica 2024 Roma streaming video Rai: inizia la gara dei due azzurri. Si legge su ilsussidiario.net