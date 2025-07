LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | Federico Lorenzo Bruno si prende il bronzo nel triplo! Brigante argento nella marcia out le staffette veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Ora un momento di attesa prima che alle 13.05 parta la finale che chiude questa prima parte di programma domenicale, ovvero i 3000 siepi al maschile. Non ci saranno italiani, ma sarĂ comunque un grande spettacolo fra barriere e la riviera da superare. 12.56 E’ medaglia di bronzo definitiva per Federico Lorenzo Bruno! Terzo posto per l’azzurro nel salto triplo, alle spalle del bulgaro Lâchezar Vâlchev (16.48) e dello spagnolo Pablo Delgado (16.55). Quarto e sesto posto per gli altri due italiani Alex Fabbri (16.39) e Federico Morselletto (16.02). 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: Federico Lorenzo Bruno si prende il bronzo nel triplo! Brigante argento nella marcia, out le staffette veloci

