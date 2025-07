LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | Bruno è di bronzo nel triplo! Brigante argento nella marcia out le staffette veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Si chiude qui la sessione mattutina domenicale degli Europei U23, edizione 2025, di atletica. Brillano le medaglie di Emiliano Brigante, argento nella marcia, e di Federico Lorenzo Bruno, bronzo nel salto triplo. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa prima diretta d’atletica che riprenderà dalle ore 15.35 per le gare del pomeriggio. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! 13.13 Finale pazzesco della gara dei 3000 siepi al maschile dopo la riviera e l’ultimo ostacolo. A vincere è stato il polacco Maciej Megier, con il tempo di 8:20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: Bruno è di bronzo nel triplo! Brigante argento nella marcia, out le staffette veloci

