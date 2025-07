Le ultimissime di calciomercato | Estupinan si avvicina al Milan L’Inter spinge per Lookman

Milano, 20 luglio 2025 – Accelerazione sulla corsia di sinistra per il Milan. Il club rossonero sembra infatti aver ormai sciolto le ultime riserve e aver puntato con grande decisione su Pervis Estupinan per ricoprire il ruolo appartenuto fino a poche settimane fa a Theo Hernandez. Il laterale difensivo mancino ecuadoriano è valutato 20 mi lioni dal Brighton che ha rigettato la prima offerta di 12 fatta dai rossoneri, che restano però fiduciosi di poter arrivare a un accordo anche grazie alla mediazione del potente agente portoghese Jorge Mendes. Presto dovrebbe arrivare sul tavolo del club inglese una nuova proposta di circa 14 milioni più bonus per tentare di chiudere positivamente il discorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultimissime di calciomercato: Estupinan si avvicina al Milan. L’Inter spinge per Lookman

