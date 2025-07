Le bellezze del territorio sposano il patrimonio tecnico culturale delle auto d’epoca | successo per il raduno di Taizzano

Grande successo per la dodicesima edizione del raduno di auto d’epoca di Taizzano di Narni. L’iniziativa, organizzata presso il centro civico di Taizzano, è frutto della collaborazione tra il Club umbro automotoveicolo d’epoca di Terni (Cuae) e l’associazione Il Campetto di Taizzano. L’incontro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Le bellezze del territorio sposano il patrimonio tecnico culturale delle auto d’epoca: successo per il raduno di Taizzano; Narni, vespe e auto d’epoca a raduno associazioni “Il campetto” a Taizzano.

