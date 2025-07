Laurienté-Sunderland salta tutto! Così cambia i piani di Inter e Sassuolo

Salta incredibilmente il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland. Tutto questo può incidere anche su un’altra pista di mercato tra Inter e Sassuolo. TUTTO SALTATO – Il mercato è anche questo: operazioni che si concretizzano in gran segreto ed altre già annunciate che saltano poco prima dell’ufficialità . Quest’ultimo scenario si è appena verificato con Armand Laurienté, il cui trasferimento dal Sassuolo al Sunderland, a un passo dal realizzarsi, è incredibilmente saltato. L’attaccante neroverde si era già spostato dall’Italia al Portogallo, per unirsi al ritiro estivo, pre-campionato, del club inglese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Laurienté-Sunderland, salta tutto! Così cambia i piani di Inter e Sassuolo

In questa notizia si parla di: tutto - laurienté - sunderland - salta

Calciomercato Sassuolo, il Sunderland vuole un gioiello neroverde e un legame speciale potrebbe sbloccare tutto… Trattativa in corso per Armand Laurienté: il club inglese fa sul serio - Calciomercato Sassuolo, il Sunderland sulle tracce di Laurienté: i neroverdi alzano il prezzo, ma non spaventa gli inglesi Una trattativa a sorpresa che potrebbe infiammare il mercato inglese.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Armand #Laurienté dal #Sassuolo al #Sunderland. L'accordo era stato confermato anche dall'ad Giovanni Carnevali e il giocatore aveva viaggiato sabato verso il Portogallo per firmare il contratto e unirsi al ritiro del cl Vai su X