L' attrice Tatiana Luter derubata sul Frecciarossa arrestati a Milano i 3 ladri algerini con un bottino di oltre 1.5 milioni di euro

Sottratti lussuosi orologi e preziosi che erano all'interno di uno zaino nella cappelliera del treno Un furto da film, sventato per un soffio alla Stazione Centrale di Milano. Vittima dell'episodio è l'attrice Tatiana Luter, 35 anni, italoamericana e volto noto del cinema.

Colpo da 1,5 milioni sul Frecciarossa: via con gli orologi dell’attrice Tatiana Luter. I tre ladri bloccati dalla polizia sono già stati liberati - Milano, 20 luglio 2025 – Ore 14.50 di giovedì. Il Frecciarossa 9514 in arrivo da Firenze e diretto a Torino fa tappa in Centrale.

