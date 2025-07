L' ANM porta nel Cortile Antico del Palazzo del Bo lo spettacolo sul giudice Borsellino

Domenica 20 luglio 2025¬†alle¬†21.00¬†nel¬†Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova (in caso di pioggia presso il Teatro Ruzante)¬†andr√† in scena ‚ÄúBorsellino‚ÄĚ di e con Giacomo Rossetto della compagnia¬†Teatro Bresci. La serata, organizzata¬†dalla¬†Giunta Esecutiva Sezionale Veneto dell‚ÄôAssociazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

‚ÄúBorsellino‚ÄĚ di e con Giacomo Rossetto in Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova - Il giorno 20 luglio 2025¬†alle¬†21¬†nel¬†Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova (in caso di pioggia presso il Teatro Ruzante)¬†andr√† in scena ‚ÄúBorsellino‚ÄĚ di e con Giacomo Rossetto della compagnia¬†Teatro Bresci.

‚Äú√ą bello morire per ci√≤ in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.‚ÄĚ Paolo Borsellino Nato il 19 gennaio 1940 ucciso il 19 luglio 1992 Vai su Facebook

